Под Парижем автомобиль наехал на группу военных, 6 пострадавших (Обновлено)

9 августа 2017 11:36 (UTC+04:00)

Шесть военнослужащих пострадали в результате наезда автомобиля в парижском пригороде Леваллуа-Перре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени, когда группа военнослужащих покидала казарму.

Жизни пострадавших военных ничего не угрожает.

Розыски автомобиля продолжаются.

11.26 (UTC+4) Автомобиль наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся, есть раненые, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Инцидент произошел в среду. Известно, что ранения получили несколько человек, однако их жизни ничто не угрожает.

Azernews Newspaper
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