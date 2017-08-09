Неизвестные вооруженные люди захватили отель в центре Риги

9 августа 2017 16:03 (UTC+04:00)

Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, группа людей ворвалась в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

Как рассказал интернет-изданию NRA глава правления заведения Улдис Скудра, неизвестные были вооружены. Они заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу, с применением силы отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Правоохранителей вызвали хозяева отеля.

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают. Работа отеля в настоящее время парализована, на территории находится много людей в камуфляже.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Риге обсудили расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном
Экономика 24 мая 17:05
В Риге аварийно сел самолет AirBaltic
Европа 29 декабря 2016 03:30
В Риге эвакуировали два крупных торговых центра
Европа 18 декабря 2016 20:11
Туркменистан провел в Риге деловые переговоры
Туркменистан 23 ноября 2016 17:32
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Риге
Европа 30 мая 2016 22:20
Азербайджан и Латвия обсудят расширение экономического сотрудничества
Бизнес 19 мая 2016 10:31
В Риге на пикет против приема беженцев собралось около 200 человек
Европа 6 февраля 2016 17:47
Узбекистан открыл Торговый дом в Риге
Бизнес 2 апреля 2015 16:47
В Риге горит цирк, спасатели эвакуируют животных - СМИ
Европа 19 марта 2015 18:55
Ульви Азизов с большим успехом выступил на гала-концерте "Etoile Ballet Gala" в Риге
Культура 19 марта 2015 17:17
По делу об обрушении ТЦ в Риге проведен первый арест
Другие страны 13 января 2015 19:19
Азербайджанская "Восточная сказка" представлена в Латвии (ФОТО)
Культура 14 июля 2014 17:22
Галопом по Риге : по следам Петра Первого и Плейшнера (ФОТО)
Туризм 7 июля 2014 13:03
Оксана Рзаева завоевала титул “Miss Elegancy” в конкурсе топ-моделей "Miss Top of the World-2013" (фото)
Стиль 9 декабря 2013 13:10
Участница нацотбора "Евровидения" представляет Азербайджан в “Miss Top of the World-2013” (фото)
Стиль 3 декабря 2013 13:42
Возобновились спасательные работы на месте обрушения ТЦ в столице Латвии
Европа 23 ноября 2013 13:26
Спасательные работы на месте разрушенного ТЦ в Риге приостановлены из-за угрозы нового обрушения
Европа 23 ноября 2013 13:06
Число погибших при обрушении супермаркета в Риге достигло 48 человек
Другие страны 22 ноября 2013 20:40