Четверо полицейских стали жертвами атаки террористов на Синае в Египте

9 августа 2017 16:14 (UTC+04:00)

Четверо египетских полицейских стали жертвами атаки, устроенной в среду террористами на севере Синайского полуострова, об этом со ссылкой на свои источники в службах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Инцидент, как сообщает СМИ, произошел на дороге, ведущей в административный центр провинции Северный Синай город Эль-Ариш. Радикалы устроили засаду, напав на автомобиль, в котором ехали сотрудники силового ведомства.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

Azernews Newspaper
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