В химическом парке на западе Германии прогремел взрыв

10 августа 2017 15:45 (UTC+04:00)

Пять человек пострадали при взрыве на территории химического парка города Марль в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА Новости со ссылкой на издание Der Westen.

По данным издания, инцидент произошел около 9 утра в четверг на территории завода предприятия ISP. Сначала в ацетиленовом оборудовании послышался хлопок, а потом пошел черный дым.

На место прибыли пожарные, возгорание удалось взять под контроль. Получившим легкие ранения сотрудникам оказана помощь.

По предварительным данным, выброса опасных веществ в воздух не произошло.

Azernews Newspaper
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