В лондонском метро загорелся поезд

11 августа 2017 12:55 (UTC+04:00)

Пожар произошел в поезде лондонского метро, станция закрыта, движение прекращено, передает РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.

"Мы продолжаем работать с пожарной службой Oxford Circus. Станция остается закрытой. Причина пожара в настоящее время не рассматривается как подозрительная", — говорится в сообщении транспортной полиции.

На место происшествия также прибыла команда пожарных. В свою очередь газета Daily Mail сообщила о бегущих в панике пассажирах. Опубликованы кадры задымления в вагоне поезда.

Azernews Newspaper
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