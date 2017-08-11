Учредительное собрание Венесуэлы утвердило Мадуро в качестве президента

11 августа 2017 13:07 (UTC+04:00)

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы в четверг утвердило Николаса Мадуро в качестве президента страны, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Infobae.

Учредительное собрание единогласно приняло решение утвердить Мадуро "в качестве конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла, главы государства и правительства, главнокомандующего Национальными боливарианскими вооруженными силами", говорится в документе, зачитанном во время сессии НУС.

Как сообщает портал, в документе также отмечается, что глава государства является "гарантией проходящего в настоящее время демократического процесса целостного преобразования" страны.

Ранее сообщалось, что в четверг Мадуро, впервые появился на сессии Национального учредительного собрания, в ходе которого глава государства подтвердил, что исполнительная власть будет подчиняться новому законодательному органу.

Учредительное собрание во вторник приняло указ, позволяющий ему контролировать все органы государственной власти страны. Ранее оппозиционная национальная ассамблея Венесуэлы выступила против указа, делающего учредительное собрание главным органом власти страны.

В Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

Azernews Newspaper
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