Трамп прервал отпуск и досрочно возвращается в Белый дом

14 августа 2017 16:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прервал "рабочий отпуск" и возвращается в Вашингтон из-за напряженного рабочего графика, передает РИА Новости.

"Возвращаюсь в Вашингтон этим утром (в понедельник). Надо сделать много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", — написал Трамп в Twitter.

Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования. Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.

Azernews Newspaper
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