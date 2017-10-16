В Карибском море более 40 человек пропали

Судно, на котором находились около 50 мигрантов из Гаити, затонуло недалеко от острова Тортю в Карибском море, более 40 человек считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на естный новостной интернет-портал Haiti Libre.

Инцидент произошел в воскресенье, уточняет издание. После крушения судна спасатели извлекли из воды семь мигрантов, трое были госпитализированы. Как сообщили пострадавшие, в лодке находились около 50 мигрантов из Гаити. По данным местного управления по гражданской защите, они пытались незаконно добраться до острова Провиденсиалес.

Власти продолжают поисково-спасательную операцию, добавляет интернет-портал.