КНДР заявила, что "в любой момент" может начаться ядерная война

Северная Корея согласна с идеей полного запрета ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рен. Он отметил, что война "может начаться в любой момент", передает РИА Новости.

То, что у Пхеньяна есть ядерное оружие и баллистические ракеты, по словам дипломата, — это "оправданная мера по самозащите".

"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР.

По его словам, ситуация в регионе достигла критической точки. Он отметил, что пока Вашингтон, "который упорно угрожает и шантажирует ядерным оружием, отрицает договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению".

"Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — заверил дипломат.

В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".