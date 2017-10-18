Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие

18 октября 2017 09:27 (UTC+04:00)

Россия, уничтожившая в сентябре последние запасы химического оружия, призвала во вторник США и другие страны "немедленно последовать" своему примеру и ликвидировать арсеналы подобных вооружений, передает ТАСС.

Выступая на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал это событие историческим, предложив зафиксировать его в резолюции Генассамблеи.

"Вы знаете, что нам по наследству достался крупнейший в мире арсенал этого вида оружия массового уничтожения, и мы с честью справились с задачей его ликвидации, тем самым еще раз наглядно подтвердив приверженность России неукоснительному соблюдению своих обязательств по международным договорам", - сказал дипломат. По его словам, ликвидация Россией своего химического арсенала - это "историческая веха для всего международного сообщества".

"Вместе с тем на этом никак нельзя останавливаться. Мы призываем все остальные страны, все еще обладающие химическим оружием, незамедлительно последовать примеру России. В первую очередь это касается государства - инициатора конвенции, которое всегда было самым активным проводником его идей, когда это касалось других государств, а теперь почему-то само остается самым крупным обладателем химического оружия", - отметил Ермаков, выразив недоумение попытками США "бросить тень на уже имеющиеся великие достижения других государств, таких как Сирия".

Azernews Newspaper
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