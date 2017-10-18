При взрыве в Пакистане погибли шесть полицейских

18 октября 2017 09:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть полицейских погибли и еще восемь человек пострадали в результате взрыва в городе Кветта на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на газета Dawn.

По данным источников в службе безопасности, автомобиль, перевозивший 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. Эта информация пока не была подтверждена.

Как сообщил представитель больницы города, восемь пострадавших были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.

В то же время телеканал Geo TV сообщает, что среди погибших — трое полицейских.

Azernews Newspaper
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