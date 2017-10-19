В Афганистане при взрыве автомобилей погибли около 40 военных

19 октября 2017 10:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 военных погибли при подрыве двух автомобилей у военной базы в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Два террориста-смертника атаковали на (армейских внедорожниках — ред.) Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал 1TV, министерство обороны Афганистана подтвердило атаку на военную базу в провинции Кандагар. По их данным, нападение было совершено поздно вечером в среду.

Azernews Newspaper
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