В Новой Зеландии впервые за девять лет премьером стала лидер лейбористов

Лидер Лейбористской партии Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг стала новым премьер-министром страны, таким образом, ее партия впервые за девять лет пребывания в оппозиции пришла к власти, передает РИА Новости со ссылкой на издание New Zealand Herald.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября, по их итогам лейбористы получили в парламенте 46 мест, а пребывавшая у власти Национальная партия во главе с Биллом Инглишем — 56 мест. Таким образом, ни одна из этих партий не смогла самостоятельно получить абсолютного большинства (61 депутат), необходимого для формирования правительства страны, и была вынуждена блокироваться с другими политическими силами. Ранее сообщалось, что Ардерн удалось заручиться поддержкой партии "Зеленых", получившей восемь мест.

В четверг лидер партии "Новая Зеландия прежде всего", располагающей девятью парламентскими мандатами, Уинстон Петерс заявил о поддержке лейбористов и согласии на формирование с ними коалиционного правительства.