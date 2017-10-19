В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция

19 октября 2017 15:06 (UTC+04:00)

Норвежская компания Statoil вместе с арабской Masdar 18 октября открыли в шотландском Абердиншире первую в мире плавучую ветряную электростанцию Hywind. Как сообщает норвежская компания, новая станция мощностью 30 мегаватт заработала в море в 25 км от побережья, передает агентство Интерфакс.

Электричество от нее поступает в энергосистему города Питерхед.

Как отмечает N+1, у побережья и морских зон, несколько удаленных от него, есть преимущество для размещения ветряных электростанций. Из-за температурного контраста между водой и сушей здесь нередко возникают воздушные потоки достаточной для выработки электроэнергии силы.

Плавучая ветроэлектростанция в Шотландии состоит из пяти ветрогенераторов. Высота мачты ветряка - 175 м, а его масса - около 12 тонн. Ветрогенератор оборудован винтом с тремя лопастями, длина каждой из которых составляет 75 м.

Мачта ветряка установлена на вытянутом поплавке длиной 78 м, в котором в качестве стабилизирующего балласта используется железная руда. Кроме того, поплавок под водой удерживается тремя гибкими тросами, закрепленными на дне с помощью тяжелых 60-тонных блоков.

Угол установки лопастей винтов ветрогенератора может изменяться. Его определяет специальное управляющее программное обеспечение, которые вычисляет нужный угол в зависимости от силы качки и ветра. В перспективе Statoil и Masdar намерены оснастить плавучую электростанцию в Шотландии литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью один мегаватт-час.

Разработчики полагают, что аккумуляторная батарея позволит накапливать электроэнергию и служить буфером во время пиков энергопотребления. Аккумуляторная батарея для плавучих ветряных электростанций получила название Batwind.

Azernews Newspaper
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