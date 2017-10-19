В Ирландии после шторма "Офелия" на пляже нашли останки древнего человека

19 октября 2017 15:13 (UTC+04:00)

Жители графства Уэксфорд, гуляя по пляжу после шторма "Офелия", бушевавшего в начале недели по всей Ирландии, обнаружили фрагменты человеческого скелета. Об этой находке передает ТАСС со ссылкой на газета Irish Times.

Местные антропологи, проанализировав находку на месте, заявили, что они относятся к периоду железного века: 5 век до н.э. - 4 век н.э. Полиция оцепила участок пляжа Форлорн поинт, где группа экспертов продолжает поиски фрагментов. О том, какая часть скелета обнаружена, не сообщается. Все найденные фрагменты будут доставлены в Национальный музей Ирландии для дальнейшей экспертизы, уточняется в публикации.

Железный век - один из наименее исследованных периодов ирландской древней истории, сообщает издание. Подобная находка - большая редкость еще и потому, что в тот период племена, населявшие Ирландию, кремировали усопших. Речь идет о первых кельтах, прибывавших из континентальной Европы и начавших заселение британских островов.

Район Форлорн поинт известен археологам как место крупных поселений человека железного века, наряду с доисторическими стоянками в Наван Форт (графство Арма, Северная Ирландия), Дун Эйлинн (графство Килдэр) и Крогон (графство Роскоммон).

Azernews Newspaper
Новости по теме
Шторм на побережье Грузии достигает пяти баллов
Грузия 17 октября 13:05
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человек
Европа 16 октября 23:30
В Ирландии сотни тысяч домов остались без света из-за урагана "Офелия"
Европа 16 октября 20:05
В штате Мексики объявили высокий уровень опасности перед приходом шторма
Другие страны 7 октября 03:01
В Коста-Рике из-за шторма объявлили режим ЧП и два дополнительных выходных
Другие страны 6 октября 05:54
В Никарагуа число жертв ливней возросло до восьми человек
Другие страны 6 октября 03:56
У берегов Никарагуа сформировался тропический шторм "Нэйт"
В мире 5 октября 16:43
В Атлантическом океане тропический шторм "Ли" усилился до урагана
В мире 27 сентября 21:05
В Дублине эвакуировали здание телеканала RTE из-за угрозы взрыва
Европа 21 сентября 21:18
Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане усилился до урагана
Другие страны 18 сентября 02:26
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм Ли
Другие страны 16 сентября 20:24
У юго-западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Макс"
Другие страны 14 сентября 03:48
Над Атлантикой образовался новый шторм, получивший имя "Хосе"
В мире 5 сентября 21:05
В Мексике семь человек стали жертвами тропического шторма
Другие страны 3 сентября 04:06
В Гонконге из-за тропического шторма отменены десятки авиарейсов
Другие страны 27 августа 04:16
Таджикистан и Ирландия обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений
Таджикистан 20 июля 10:10
В Северной Ирландии партии вновь не смогли договориться о создании правительства
Европа 29 июня 20:06
Шторм в ЮАР унес жизни восьми человек
Другие страны 8 июня 02:48