Главарь группировки "Джамаат-уль-ахрар" ликвидирован в Афганистане

19 октября 2017 17:57 (UTC+04:00)

Главарь пакистанской террористической группировки "Джамаат-уль-Ахрар" Омар Халид Хорасани уничтожен в результате удара американского беспилотника в Афганистане. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По сведениям агентства, Хорасани получил тяжелое ранение в результате одного из недавних ударов США в Афганистане и скончался в четверг.

Пакистанская "Джамаат-уль-Ахрар" примкнула к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в сентябре 2014 года. Она была создана в августе 2014 г. после раскола группировки "Техрик-и-талибан Пакистан".

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Афганистане одиннадцать полицейских погибли при атаке талибов
В мире 16:57
В Афганистане при взрыве автомобилей погибли около 40 военных
В мире 10:10
В Афганистане при атаке талибов погибли шесть полицейских
В мире 09:59
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану
Казахстан 18 октября 14:29
Число жертв нападения на востоке Афганистана превысило 40 человек
В мире 17 октября 17:06
В Афганистане при нападении боевиков погибли 20 человек
В мире 17 октября 12:36
Шесть человек погибли в результате нападения на полицейский участок в Афганистане
В мире 17 октября 11:18
На востоке Афганистана боевики напали на управление полиции
В мире 17 октября 10:19
ОБСЕ содействует Туркменистану и Афганистану в региональном сотрудничестве
Туркменистан 16 октября 14:51
Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану
Туркменистан 14 октября 08:11
В ООН сообщили о росте числа жертв авиаударов в Афганистане
Другие страны 12 октября 18:59
Шойгу оценил развитие ситуации в Афганистане
В мире 12 октября 10:40
МККК после нападений закроет офисы в двух провинциях Афганистана
В мире 9 октября 11:34
МККК сократит присутствие в Афганистане после нападений на сотрудников
В мире 9 октября 10:41
Туркменистан ускорил строительство газопровода ТАПИ
Энергетика 6 октября 09:27
Туркменистан наращивает экспорт электроэнергии
Туркменистан 6 октября 08:43
Узбекистан и Афганистан договорились о совместной эксплуатации моста «Хайратон»
Узбекистан 2 октября 16:27
Войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет - сенатор
США 2 октября 05:19