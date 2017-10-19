Ученые раскрыли родословную знаменитых саблезубых "тигров"

19 октября 2017 21:34 (UTC+04:00)

Палеогенетики впервые извлекли обрывки ДНК из костей двух видов саблезубых кошек и выяснили, что их общий предок с домашними "мурками" жил примерно 20 миллионов лет назад, и что они вымерли совсем недавно, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology, передает РИА Новости.

"Наши коллеги недавно нашли на дне Северного уникальную окаменелость – останки саблезубого "тигра"-гомотерия, которые, как мы раньше считали, вымерли примерно 300 тысяч лет назад. Эта находка отодвинула время их вымирания как минимум на 100 тысяч лет. Вполне возможно, что им удалось "встретить" первых людей, мигрировавших в Европу как раз в то время", - рассказывает Йоханна Пайманс

из университета Потсдама (Германия).

Два вида саблезубых кошек, американские саблезубые "тигры"-смилодоны (Smilodon fatalis) и их евроазиатские "кузены" гомотерии (Homotherium serum), являются одними из главных "визитных карточек" ледникового периода и символами мегафауны, исчезнувшей в недавнем прошлом. И та, и другая кошка, как сегодня считают ученые, вымерли вместе с другими крупными животными той эпохи, чьим мясом они питались.

Несмотря на схожий внешний вид, большинство палеонтологов считает, что они были лишь очень далекими родственниками, чьи предки разделились еще до начала четвертичной эпохи. Точные оценки подобного рода, в силу отсутствия ДНК этих саблезубых кошек, были невозможны, что порождало ожесточенные споры среди ученых.

Пайманс и ее коллеги, в том числе российский биолог Геннадий Барышников из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, приблизились к ответу на этот вопрос, успешно восстановив часть ДНК, сохранившейся в останках гомотерия, найденных на дне Северного моря у берегов Нидерландов в 2008 году.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ученые открыли еще одну скрытую "цитадель" ВИЧ в теле человека
В мире 17 октября 20:56
Вулканы могли погубить Древний Египет времен Клеопатры - ученые
В мире 17 октября 19:31
Ученые из 20 стран примут участие в первом белорусском философском конгрессе
Беларусь 12 октября 13:05
Ученые из 5 стран собрались в Оренбурге обсудить вопросы экосистем
В мире 9 октября 11:32
Молодые учёные-биологи из 7 стран СНГ посетили Таджикистан
Таджикистан 4 октября 10:44
Ученые получили антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ
В мире 23 сентября 14:21
Астрономы открыли самую темную планету Галактики
В мире 14 сентября 20:21
Ученые из Европы создали первых настоящих роботов-"трансформеров"
Европа 12 сентября 20:56
Ученые впервые "напрямую" превратили кожу в нервные клетки
США 7 сентября 20:57
Ученые предлагают использовать вирус Зика для борьбы с "раком Маккейна"
В мире 5 сентября 20:48
Ученые раскрыли секрет рождения всех запасов золота и урана Вселенной
В мире 4 сентября 13:53
Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид
В мире 1 сентября 19:54
Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету
Турция 25 августа 19:01
Химики раскрыли загадку отравленной воды в легендарных Помпеях
В мире 18 августа 20:10
Ученые заявили, что коровы могут спасти человечество от ВИЧ
В мире 20 июля 20:45
Физики научились очищать воду от нефти с помощью наночастиц и магнитов
США 9 июня 20:04
Ученые впервые "взвесили" звезду по силе ее притяжения
В мире 7 июня 20:09
Гравитационная обсерватория LIGO открыла новый тип черных дыр
В мире 1 июня 19:26