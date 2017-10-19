Проблемы между РФ и США можно решить путем совместной работы - Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что проблемы в отношениях РФ и США можно решить, но для этого нужно совместно над этим работать. Такое мнение он высказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает в четверг ТАСС.

"У нас есть о чем говорить в позитиве. Но я говорю о том, что нам мешает. Там у вас истерия, у нас - неудовольствие, флаги срываете, диппредставительства закрываете. Ну что хорошего? Это все результат накопившихся проблем, - сказал он. - Можно их решить или нет? Думаю, что можно. Давайте будем вместе для этого работать. Нам нужны ваши советы и рекомендации, мы для этого и собираемся на Валдайском клубе".

Российский лидер заявил о том, что в США развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания.

"Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской Администрации прежних времен и сегодняшней, я не понимаю, - возмутился он. - Это ж в США развернута ни чем не спровоцированная антироссийская кампания! Кто-то проиграл выборы господину Трампу, всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию. По-другому просто и назвать не могу. Любой вопрос, любой чей-то провал связывают именно с Россией. По любому вопросу говорят: ищите российский след и тут же находят".

Президент России подчеркнул, что свою негативную оценку основывает исключительно на фактах, а не на стереотипах. В частности он упомянул факт ликвидации химического оружия, факт уничтожения плутония, факт поддержки со стороны Запада сепаратизма и радикализма на Северном Кавказе, факт бомбардировок Белграда без санкций СБ ООН и захода вооруженных сил в Ирак. "Но это совсем не значит, что в наших отношениях предыдущих лет не было ничего хорошего. Было хорошее", - сказал он и рассказал о поддержке при вступлении в ВТО, о межличностных отношениях с американскими лидерами. "Я никогда не забуду, например, поддержку Билла Клинтона при первых моих шагах в качестве председателя правительства еще. В Новую Зеландию, я помню, меня Борис Николаевич Ельцин послал вместо себя, я там впервые с Клинтоном познакомился, - вспомнил российский лидер. - У нас с ним очень хорошие, позитивные, такие добрые человеческие отношения сложились".