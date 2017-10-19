Проблемы между РФ и США можно решить путем совместной работы - Путин

19 октября 2017 21:57 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин убежден, что проблемы в отношениях РФ и США можно решить, но для этого нужно совместно над этим работать. Такое мнение он высказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает в четверг ТАСС.

"У нас есть о чем говорить в позитиве. Но я говорю о том, что нам мешает. Там у вас истерия, у нас - неудовольствие, флаги срываете, диппредставительства закрываете. Ну что хорошего? Это все результат накопившихся проблем, - сказал он. - Можно их решить или нет? Думаю, что можно. Давайте будем вместе для этого работать. Нам нужны ваши советы и рекомендации, мы для этого и собираемся на Валдайском клубе".

Российский лидер заявил о том, что в США развернута просто беспрецедентная антироссийская кампания.

"Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской Администрации прежних времен и сегодняшней, я не понимаю, - возмутился он. - Это ж в США развернута ни чем не спровоцированная антироссийская кампания! Кто-то проиграл выборы господину Трампу, всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию. По-другому просто и назвать не могу. Любой вопрос, любой чей-то провал связывают именно с Россией. По любому вопросу говорят: ищите российский след и тут же находят".

Президент России подчеркнул, что свою негативную оценку основывает исключительно на фактах, а не на стереотипах. В частности он упомянул факт ликвидации химического оружия, факт уничтожения плутония, факт поддержки со стороны Запада сепаратизма и радикализма на Северном Кавказе, факт бомбардировок Белграда без санкций СБ ООН и захода вооруженных сил в Ирак. "Но это совсем не значит, что в наших отношениях предыдущих лет не было ничего хорошего. Было хорошее", - сказал он и рассказал о поддержке при вступлении в ВТО, о межличностных отношениях с американскими лидерами. "Я никогда не забуду, например, поддержку Билла Клинтона при первых моих шагах в качестве председателя правительства еще. В Новую Зеландию, я помню, меня Борис Николаевич Ельцин послал вместо себя, я там впервые с Клинтоном познакомился, - вспомнил российский лидер. - У нас с ним очень хорошие, позитивные, такие добрые человеческие отношения сложились".

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по каспийскому диалогу
Россия 20:20
Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН - Путин
Россия 19:54
Посольство США в Ираке рекомендовало находящимся в стране американцам не покидать дома
США 17:50
В США сократилось число людей, считающих Россию главной угрозой
США 16:31
В Вашингтоне обсуждалось узбекско-американское межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 15:47
В США заявили, что террористы готовят новое "11 сентября"
США 09:26
КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
В мире 07:29
В США предложили ввести санкции против Мьянмы за притеснение рохинджа
США 05:22
Во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили
США 04:28
Анкара надеется на скорое решение визовой проблемы с США
Турция 02:10
В США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном
США 18 октября 23:02
Жертвами стрельбы в бизнес-парке в США стали три человека (Обновлено)
США 18 октября 20:14
Узбекистан и США планируют наращивать официальные и деловые контакты
Узбекистан 18 октября 16:26
Новые ограничения на въезд в США
США 18 октября 15:29
Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие
В мире 18 октября 09:27
19% собственности ВС США в мире является ненужной
США 18 октября 09:20
Венесуэла объявила об отзыве своего посла из Канады
США 18 октября 03:00
Роберт Секута: США высоко оценивают экономические реформы в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 17 октября 13:45