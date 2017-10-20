На юге Индии восемь человек погибли при обрушении автобусного депо

Как минимум восемь человек погибли и трое пострадали в результате частичного обрушения здания транспортного депо в индийском штате Тамилнад, передает РИА Новости со ссылкой на издание Times of India.

Инцидент произошел у населенного пункта Пораяр в округе Нагапаттинам около 03.30 пятницы по местному времени. В момент происшествия в здании были только сотрудники Транспортной корпорации Тамилнада — водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.

Точные причины происшествия пока не установлены, однако в полиции отмечают, что в последние несколько дней в Пораяре шли дожди, которые могли повлиять на состояние здания. При этом речь идет о здании возрастом более 60 лет, оно было построено в 1952 году.