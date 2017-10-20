В Чехии начинаются парламентские выборы

20 октября 2017 13:50 (UTC+04:00)

В Чехии 20-21 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые традиционно проходят в течение двух дней, в пятницу и субботу. Помещения для голосования будут открыты в первый день с 14 до 22 часов, на другой день — с 8 до 14 часов, передает РИА Новости.

Своих кандидатов в депутаты нижней палаты парламента выдвинуло рекордное число партий и движений — 31. На 200 депутатских мест претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, из них 28% составляют женщины, средний возраст кандидатов — около 46 лет.

Кандидат в премьеры находится под следствием

Безусловным фаворитом выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем. В последних опросах общественного мнения ANO неизменно получало 27-30% голосов респондентов, вдвое опережая ближайших конкурентов — коммунистов и социал-демократов.

Сам Бабиш не скрывает свои амбиции стать премьером. Помешать ему в этом могут, прежде всего, органы правосудия. С сентября в отношении лидера ANO ведется расследование по подозрению в мошенничестве при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Кроме того, Конституционный суд Словакии на минувшей неделе вернул судам низших инстанций на дорасследование дело о возможном сотрудничестве Бабиша, словака по происхождению, с органами госбезопасности в годы социализма.

Бабиш считает все выдвинутые против него обвинения происками политических соперников. В свою очередь, президент республики Милош Земан уже заявил, что, если даже Бабиш будет находиться под следствием, он предоставит ему право первым попытаться сформировать новое правительство в случае победы движения ANO на выборах.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Чехии бастуют семь тысяч врачей
Европа 18 октября 15:58
В Австрии открылись первые участки для голосования на парламентских выборах
Европа 15 октября 09:53
Чехия готова расширить энергосотрудничество с Азербайджаном
Энергетика 21 сентября 15:47
В Чехии в военной академии взорвалась граната
Европа 19 сентября 15:12
Главу МИД Чехии госпитализировали с травмой головы после ДТП
Европа 16 сентября 03:09
Президент Чехии обвинил Трампа в невыполнении предвыборного обещания
Европа 8 сентября 00:31
Делегация чешского Сената совершит визит в Азербайджан - посол
Политика 7 сентября 09:58
Чешский премьер призвал Европу активнее участвовать в обновлении Ирака
Европа 27 августа 16:58
Израиль и Чехия создадут совместное подразделение по борьбе с терроризмом
Израиль 23 августа 20:24
МИД Азербайджана и Чехии обсудили вопросы дипслужбы
Политика 14 августа 13:39
Азербайджан и Чехия: новые возможности для укрепления сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, энергетики и логистики (ИНТЕРВЬЮ с министром)
Политика 1 августа 08:07
Чехия заинтересована в прямых поставках азербайджанского газа - министр (Эксклюзив)
Энергетика 31 июля 13:58
Азербайджан и Чехия подпишут новое соглашение в сфере энергетики (Эксклюзив)
Энергетика 31 июля 13:35
Азербайджан может стать хабом для поставок европейской продукции на Восток (Эксклюзив)
Бизнес 28 июля 15:56
Чешский министр назвал три основные сферы для азербайджанских инвестиций (Эксклюзив)
Бизнес 28 июля 14:14
Министр Йиржи Гавличек: Азербайджан - стратегический партнер Чехии в вопросе поставок нефти (Эксклюзив)
Энергетика 27 июля 17:17
Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС приведет к более широкому сотрудничеству и с Чехией - посол
Политика 25 июля 12:24
Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС приведет к более широкому сотрудничеству и с Чехией - посол
Политика 21 июля 17:31