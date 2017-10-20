В Чехии начинаются парламентские выборы

В Чехии 20-21 октября состоятся очередные парламентские выборы, которые традиционно проходят в течение двух дней, в пятницу и субботу. Помещения для голосования будут открыты в первый день с 14 до 22 часов, на другой день — с 8 до 14 часов, передает РИА Новости.

Своих кандидатов в депутаты нижней палаты парламента выдвинуло рекордное число партий и движений — 31. На 200 депутатских мест претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, из них 28% составляют женщины, средний возраст кандидатов — около 46 лет.

Кандидат в премьеры находится под следствием

Безусловным фаворитом выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем. В последних опросах общественного мнения ANO неизменно получало 27-30% голосов респондентов, вдвое опережая ближайших конкурентов — коммунистов и социал-демократов.

Сам Бабиш не скрывает свои амбиции стать премьером. Помешать ему в этом могут, прежде всего, органы правосудия. С сентября в отношении лидера ANO ведется расследование по подозрению в мошенничестве при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов). Кроме того, Конституционный суд Словакии на минувшей неделе вернул судам низших инстанций на дорасследование дело о возможном сотрудничестве Бабиша, словака по происхождению, с органами госбезопасности в годы социализма.

Бабиш считает все выдвинутые против него обвинения происками политических соперников. В свою очередь, президент республики Милош Земан уже заявил, что, если даже Бабиш будет находиться под следствием, он предоставит ему право первым попытаться сформировать новое правительство в случае победы движения ANO на выборах.