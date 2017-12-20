США сняли запрет на эксперименты со смертельными вирусами

20 декабря 2017 11:55 (UTC+04:00)

Национальный институт здравоохранения США сообщил об отмене запрета на проведение экспериментов с болезнетворными организмами, передает РИА Новости.

"Исследование важно, чтобы помочь нам идентифицировать, понимать и развивать стратегии и эффективные меры профилактики против быстро эволюционирующих болезнетворных организмов, представляющих угрозу для здоровья общества", — говорится в заявлении института.

Исследование, в рамках которого проводились эксперименты с мутациями с приобретением функций, в том числе с вирусами гриппа, атипичной пневмонии и вирусом MERS, было остановлено правительством США в 2014 году. Запрет последовал за рядом инцидентов с ненадлежащим обращением с потенциально опасными болезнетворными организмами в правительственных лабораториях.

Отмечается, что работа с тремя вирусами продолжится, если эксперты решат, что польза превышает риск.

"На нас лежит ответственность удостовериться, что исследование с возбудителями инфекций проводится ответственно, и что мы учитываем потенциальные риски для биобезопасности и биозащищенности, связанные с таким исследованием ", — заявил директор института Фрэнсис Коллинс.

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