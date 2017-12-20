Ученые назвали причину неприятного запаха изо рта

20 декабря 2017 20:40 (UTC+04:00)

Неприятный запах изо рта может быть обусловлен генетическими мутациями, выяснила международная исследовательская группа, в которую вошли сотрудники из научных центров Нидерландов, США, Германии, Великобритании и Португалии. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress, передает РИА Новости.

Ученые отмечают, то существует два вида галитоза: интраоральный и экстраоральный. Экстраоральный, то есть внеротовой, галитоз не связан с проблемами в полости рта, и его происхождение ранее было не вполне понятным.

Участники исследовательской группы обнаружили, что второй тип галитоза обусловлен мутациями в гене SELENBP1 и связан с низким содержанием белка в генетическом материале.

Исследователи изучили показатели пяти пациентов с плохим запахом изо рта. В их моче было обнаружено высокое содержание серосодержащих веществ метантиола и диметилсульфида, а в клетках соединительной ткани - низкий уровень белка, обусловленный мутациями в SELENBP1.

"Мутации в SELENBP1 вызывают экстраоральный галитоз и обуславливают новую врожденную ошибку метаболизма", - заключили специалисты.

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