Заместители глав МИД России и Турции обсудили сирийское урегулирование

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с замглавы МИД Турции Умитом Ялчином сирийское урегулирование, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны также затронули палестинскую тематику, в частности, недавнее признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Кроме того, собеседники провели обмен мнениями по ряду региональных проблем, включая урегулирование конфликтов в Йемене, Сирии и Ливии, отмечается в сообщении МИД РФ.

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