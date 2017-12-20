Apple позволит разработчикам создавать единые приложения для iOS и macOS - СМИ

20 декабря 2017 23:35 (UTC+04:00)

Компания Apple предоставит разработчикам программного обеспечения (ПО) возможность создавать единые приложения, которые будут работать на мобильных и компьютерных устройствах компании одновременно, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сейчас разработчикам ПО приходится создавать по две версии своих приложений: для iOS, операционной системы установленной на телефонах и планшетах Apple, и для macOS, используемой на стационарных компьютерах и ноутбуках. По данным источников Bloomberg, нововведение, которое компания разрабатывает в рамках секретного проекта "Марципан", даст возможность использовать единую версию приложения на всех устройствах. Такое изменение, отмечает агентство, будет удобным и для пользователей, поскольку обновления для многих приложений в macOS появляются позже, чем для их мобильных аналогов.

Компания, по данным Bloomberg, может представить новые возможности своей программной платформы на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple летом. При этом остается неясным, будут ли также объединены онлайн-магазины по продаже приложений для устройств с iOS и macOS.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Apple добавила в "Карты" навигацию по 34 аэропортам мира
В мире 15 декабря 16:36
Apple подтвердила планы покупки Shazam
США 11 декабря 22:29
Apple купила разработчика гарнитуры дополненной реальности Vrvana за $30 млн
Бизнес 22 ноября 19:30
Apple зафиксировала прибыль в размере $10,7 млрд по итогам финансового квартала
Другие страны 3 ноября 02:29
Стала известна дата начала официальной продажи iPhone 8 в Азербайджане
IT 20 октября 13:42
Книга регистрации проверок для бизнеса Узбекистана обрела мобильную версию
Узбекистан 19 октября 15:39
В Баку на открытии Alma Store предложат Mac, iPad и iPhone по специальным ценам
IT 17 октября 13:51
Apple работает над разработкой гибкого iPhone - СМИ
Другие страны 13 октября 02:17
В Баку откроют новый магазин Apple Premium Reseller
IT 9 октября 12:35
В Азербайджане выросли продажи мобильных устройств Samsung
IT 7 октября 14:17
Apple раскрыла серьезный недостаток iPhone X
В мире 28 сентября 19:00
Apple представила линейку новейших смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Другие страны 12 сентября 22:26
Apple представит новый iPhone 12 сентября
США 31 августа 23:39
Чистая прибыль Apple в третьем квартале финансового года выросла на 12%
IT 2 августа 03:26
В Азербайджане сократились продажи мобильных устройств Apple
IT 8 июля 12:38
Samsung увеличила продажи мобильных устройств в Азербайджане
IT 3 июня 12:08
В Азербайджане снизились продажи мобильных устройств Apple
IT 5 мая 16:56
Власти Калифорнии разрешили Apple тестировать беспилотные автомобили
IT 14 апреля 23:08