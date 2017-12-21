Де Мистура присоединится к встрече по Сирии в Астане 22 декабря

21 декабря 2017 10:05 (UTC+04:00)

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу присоединится к переговорам в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию в столице Казахстана, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает РИА Новости.

"Де Мистура прибудет в Астану завтра утром. Сегодня у него запланированы встречи в Москве", — сказал Жайнаков.

В Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи.

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