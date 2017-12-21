Британия и Польша заключат соглашение о сотрудничестве в обороне

21 декабря 2017 10:20 (UTC+04:00)

Великобритания и Польша заключат в четверг двустороннее соглашение по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Об этом, как ожидается, объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщили РИА Новости в канцелярии правительства.

Мэй 21 декабря отправится в Варшаву, где примет участие в ежегодном двустороннем саммите. Визит Мэй призван продемонстрировать намерение укреплять отношения двух стран, особенно в ключе предстоящего выхода Британии из ЕС. Вместе с Мэй в Польшу приедут несколько британских министров, в том числе глава МИД, глава Минфина, глава МВД и министр обороны.

"В рамках саммита премьер, как ожидается, объявит о новом совместном польско-британском договоре о сотрудничестве в области обороны и безопасности. У Британии подобный договор подписан только с одной страной ЕС – с Францией", — рассказал представитель канцелярии.

В договоре будет представлена модель сотрудничества в оборонной сфере. В частности, стороны будут проводить совместные учения, маневры, обмениваться информацией, налаживать сотрудничество по линии оборонных предприятий.

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