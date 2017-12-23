В Лондонском зоопарке произошел пожар

23 декабря 2017 13:06 (UTC+04:00)

Более 70 пожарных задействованы в тушении огня на территории Лондонского зоопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Как информировали в пожарной службе Лондона, в борьбе с пожаром, охватившим "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника экстренной службы.

Известно, что в охваченных огнем помещениях находились животные. "Примерно часть кафе и магазина сейчас охвачена огнем. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из животных", - отметили в пожарной службе.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.

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Azernews Newspaper
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