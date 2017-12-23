В МИД России рассказали о подготовке к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

23 декабря 2017 14:30 (UTC+04:00)

В конгрессе национального диалога Сирии в Сочи могут принять участие до 1,7 тысячи человек, они сформируют конституционную комиссию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По итогам завершившегося накануне восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет в Сочи 19-20 января.

"Я думаю, что будет только формироваться конституционная комиссия, получат общий мандат от народа, потому что там будет 1,5-1,7 тысячи участников, и вот представители всего народа являются источником легитимности по всем вопросам, в том числе по запуску конституционной реформы, подготовки конституции", — сказал Богданов.

По его словам, для этого "будут созданы специальные рабочие группы, потом они могут заседать и в Женеве".

"То есть будет разрабатываться конституция, потому что на базе конституции будут выборы, а на базе выборов будут формироваться новые органы исполнительной власти", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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