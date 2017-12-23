Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 110 человек

23 декабря 2017 19:34 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщил местный новостной портал Rappler со ссылкой на местных чиновников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 90 погибших и 45 пропавших без вести.

Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

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