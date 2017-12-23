Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн

23 декабря 2017 21:24 (UTC+04:00)

Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов ($47 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей, передает ТАСС.

"Выпавшие номера - 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36", - уточнили организаторы. Еще неизвестно, в каком именно городе этой франкоговорящей провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Кроме того, в рождественском розыгрыше (в Канаде Рождество отмечают 25 декабря) было заложено сразу 32 "утешительных" приза в размере одного миллиона долларов ($780 тыс.) каждый. "16 из них были разыграны", - уточнили организаторы.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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Azernews Newspaper
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