В Мексике в перестрелке погиб начальник полиции города

24 декабря 2017 02:46 (UTC+04:00)

Столкновение двух преступных группировок в мексиканском городе Ночистлан унесло жизни четырех человек, в том числе оперативного начальника местной полиции, сообщил в субботу прокурор штата Сакатекас Франсиско Мурильо Руисеко, передает РИА Новости.

По данным властей, перестрелка произошла поздно вечером в пятницу перед местным салоном для проведения праздников. На место прибыли полицейские, которых бандиты также обстреляли. В результате погиб полицейский начальник Хуан Педро Парга, еще один страж порядка получил ранения. Также были убиты три преступника.

На месте перестрелки были брошены порядка 10 различных автомобилей, в том числе бронированные, а также автоматы, гранаты и значительное число боеприпасов.

В районе Ночистлана, граничащего со штатом Халиско, действуют сразу несколько преступных групп, борющихся за контроль над территорией. Среди них - один из наиболее мощных наркокартелей Мексики последних лет "Халиско-Новое поколение".

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Azernews Newspaper
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