В Онтарио застрелен мужчина, устроивший скандал в полицейском участке

24 декабря 2017 04:20 (UTC+04:00)

Страж порядка канадского города Моррисбург застрелил мужчину, устроившего скандал в одном из полицейских участков. Об этом 23 декабря сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

По его информации, неизвестный мужчина вошел в отделение и "вступил в конфронтацию с офицерами полиции". Один из полицейских открыл по нему стрельбу, в результате чего этот человек скончался на месте. Отмечается, что полицейский, который застрелил дебошира, также получил травмы.

Других подробностей инцидента не сообщается. Это дело поручено спецотделу полиции Онтарио, который расследует дела, связанные с подобным использованием оружия стражами порядка.

Моррисбург находится в 80 км к югу от Оттавы.

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