Силы НАТО утратили навыки борьбы на море - Столтенберг

24 декабря 2017 05:39 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высочайшем уровне активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море, передает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", - сказал он в интервью изданию. В беседе также принимали участие газеты Financial Times и Washington Post.

В то же время Столтенберг указал на снизившуюся готовность альянса к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", - пояснил он.

Столтенберг также заявил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения.

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