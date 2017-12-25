Nissan отзывает в России почти 128 тыс автомобилей

25 декабря 2017 16:26 (UTC+04:00)

Nissan отзывает почти 128 тысяч автомобилей Note и Tiida в РФ в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта, передает РИА Новости.

Отзыву подлежат 127,738 тысячи автомобилей, произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

"Причиной отзыва автомобилей Nissan (Note (E11), Tiida (C11) является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 20014 годы. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
В мире 16:31
Матвиенко: Россия вернется в ПАСЕ
В мире 14:51
В России загорелся склад с мототехникой
В мире 14:47
Лавров считает, что Китай скоро станет первой экономической державой в мире
В мире 14:15
Лавров: Россия не планирует переводить военных из Хмеймима в Египет
В мире 13:17
Туркменистан и Россия обсудили вопросы развития перекрестного туризма на Каспии
Туркменистан 11:58
В Минсельхозе РФ вспыхнул пожар, эвакуированы около 100 человек
В мире 11:57
Лавров: У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом
В мире 11:01
Силы НАТО утратили навыки борьбы на море - Столтенберг
В мире 24 декабря 05:39
В Саратовской области джип столкнулся с поездом, два человека погибли
Россия 23 декабря 18:47
В МИД России рассказали о подготовке к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи
В мире 23 декабря 14:30
В России заявили о готовности сотрудничать с США по Афганистану
В мире 23 декабря 12:44
Судно с российским грузом село на мель у греческого острова Миконос
В мире 23 декабря 12:07
Узбекистан и Россия налаживают активное сотрудничество в сфере рыбоводства
Бизнес 22 декабря 20:22
Шойгу рассказал, зачем Россия оставляет в Сирии военную группировку
В мире 22 декабря 17:52
Владимир Путин: России не нужно бесконечное число баз по всему миру
В мире 22 декабря 17:11
Путин отметил увеличение числа вызовов и угроз в современном мире
В мире 22 декабря 17:10
Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии
Иран 22 декабря 16:03