В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны

25 декабря 2017 16:31 (UTC+04:00)

Допинговые скандалы, раскручиваемые Западом вокруг России, грубо нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету РФ, отмечает комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщает РИА Новости.

"Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами спорта, грубо нарушает нормы международного права. Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", — подчеркнули члены комиссии.

По мнению сенаторов, такое давление может усиливаться в связи с предстоящими выборами президента РФ.

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