Toyota начнет продажу автомобилей с системой предотвращения наезда на велосипедистов

25 декабря 2017 19:29 (UTC+04:00)

Японский автомобильный гигант Toyota Motor разработал систему предотвращения столкновений автомобилей с велосипедистами. Первые машины, оснащенные такими системами, поступят в продажу, как ожидается, в январе следующего года, передает ТАСС со ссылкой на канал NHK.

По статистике, почти 30% ДТП со смертельным исходом приходится на аварии с участием велосипедистов. Многие компании разработали системы автоматического торможения при опасном сближении с другими авто или пешеходами. Это сделано на случай, если водитель отвлечется и не заметит человека. Систему же предотвращения столкновений с велосипедистами разработать, как считается, значительно сложнее, поскольку они передвигаются как медленно, так и очень быстро, а велосипеды бывают разных форм. С этой целью разработчикам Toyota пришлось повысить качество устанавливаемых на автомобили камер и датчиков.

В настоящее время помимо Toyota системы предотвращения столкновений с велосипедистами на свои автомобили устанавливают Volvo и Subaru.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция должна развивать отечественную автомобильную промышленность - министерство
Бизнес 28 августа 11:48
Автоконцерн Toyota намерен выпустить летающий автомобиль
Другие страны 15 мая 05:28
Toyota компенсирует автовладельцам в США $3,4 миллиарда
Бизнес 13 ноября 2016 10:08
Toyota планирует запустить массовое производство электромобилей
Другие страны 7 ноября 2016 04:02
Toyota отзывает свыше 1,5 млн автомобилей в США
Другие страны 24 мая 2016 05:48
Топ-менеджер Toyota арестована по подозрению в контрабанде наркотиков
Другие страны 19 июня 2015 09:59
Toyota и Nissan отзывают более 1,6 млн. автомобилей
Другие страны 13 мая 2015 10:43
Toyota решила отозвать около 2 млн. автомобилей по всему миру
Другие страны 15 октября 2014 10:52
Toyota стала первой в мире автомобильной компанией, продавшей за год более десяти млн. авто
Другие страны 23 апреля 2014 10:13
В 2014 году на рынке СНГ появятся первые автомобили Toyota казахстанской сборки
Бизнес 10 ноября 2013 17:47
Toyota отзывает 885 тыс автомобилей из-за проблем с системой кондиционирования
Бизнес 18 октября 2013 05:20
В Баку состоялось неоновое шоу "Эйфория" московской группы FIRE MAGIC SHOW (фотосессия)
Интересное 18 марта 2013 16:07
Toyota будет выпускать внедорожник Fortuner в Казахстане
Бизнес 12 февраля 2013 16:45
Японский автоконцерн Toyota намерен собирать автомобили в Казахстане
Бизнес 8 февраля 2013 14:22