Группа студентов из США и Канады разработала программу для выявления фейковых новостей

25 декабря 2017 21:36 (UTC+04:00)

Группа американских и канадских студентов из Йельского университета (США), Калифорнийского технологического института (США) и Университета Ватерлоо (Канада) разработала специальную программу, которая оповещает пользователей интернета о фейковых новостях, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По его данным, при создании программы Open Mind были использованы методы анализа тональности текста, его эмоциональной окраски, что позволяет выявлять предвзятость в подаче информации. В случае, если пользователь заходит на сайт, замеченный в распространении ложных новостей, Open Mind выводит на экран предупреждающую надпись, а также предлагает пользователю перечень материалов на эту же тему, в которых приводится альтернативная точка зрения.

По данным агентства, программа также собирает данные о тех сайтах, которые посетил пользователь, и способна построить график, показывающий, была ли полученная пользователем информация односторонней.

Агентство также сообщает, что авторы программы весной следующего года встретятся с конгрессменами.

Разработкой студентов уже заинтересовалась социальная сеть Facebook. "Мы создаем программы, многие из которых очень близки к той, что разработали студенты в Йельском университете, - приводит агентство слова представителя Facebook Ручики Бадхраджа. - У нас есть программа Related Articles, которая помогает пользователям находить статьи на одну тему, когда они делятся с кем-либо информационным материалом".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стало известно, кто отправил главе Минфина США коробку с конским навозом
США 25 декабря 23:44
США выразили признательность Узбекистану за высокую степень безопасности американcкой дипмиссии в стране
Узбекистан 25 декабря 07:41
Во Флориде при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек
Другие страны 25 декабря 02:43
В США назвали терактом серию нападений на полицию в Пенсильвании
США 25 декабря 01:46
Volkswagen уволил менеджера, осужденного по делу о "дизельном скандале"
Бизнес 24 декабря 00:34
Американцы приняли свечение от ракеты SpaceX за НЛО
В мире 23 декабря 23:50
В Пенсильвании мужчина пытался застрелить двух полицейских
США 23 декабря 23:26
Сын посла США в Азербайджане удивил своим фотомастерством (ФОТО)
Культура 23 декабря 18:02
В России заявили о готовности сотрудничать с США по Афганистану
В мире 23 декабря 12:44
Администрация Трампа одобрила план по поставке Украине ракет Javelin
В мире 23 декабря 10:15
Эрдоган обсудил вопрос по Иерусалиму с немецким и палестинским коллегами
Турция 23 декабря 02:37
Жители США подают иски против Apple, намеренно замедляющей старые iPhone
В мире 22 декабря 13:35
Пенс встретился с руководством Афганистана во время необъявленного визита
США 22 декабря 01:51
В США рассказали, сколько боевиков остаются в Сирии и Ираке
США 22 декабря 00:49
США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря на решения ООН - Хейли
США 21 декабря 20:44
В США изобрели 3D-принтер для печати таблеток
США 21 декабря 19:29
Глава ВР: добыча сланцевой нефти в США окажет ограниченное воздействие на рынок нефти
Экономика 21 декабря 11:30
США разрабатывают план нанесения удара по КНДР - СМИ
США 21 декабря 04:50