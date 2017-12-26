В WikiLeaks рассказали о "внимании" ВМС США к Ассанжу

Сайт WikiLeaks сообщил, что в "физической ситуации" Джулиана Ассанжа ничего не изменилось, несмотря на проявленный к нему интерес со стороны ВМС США, передает РИА Новости.



В понедельник утром при попытке открыть микроблог Ассанжа в Twitter сообщалось, что данной страницы не существует. Предполагалось, что основатель WikiLeaks сам удалил свой аккаунт. Однако затем блог Ассанжа вновь стал доступен.

В тот же день ВМС США заявили, что ошибочно упомянули имя Джулиана Ассанжа в качестве одного из информационных трендов дня. Вскоре сообщение с его именем было удалено.

"Несмотря на замеченные сегодня (в понедельник) странности со стороны ВМС США и Twitter, а также усилившееся наблюдение, физическая ситуация Джулиана Ассанжа в посольстве (Эквадора) не изменилась", — говорится в заявлении WikiLeaks.



Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.