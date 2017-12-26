Индия впервые начнет производить самолет для гражданских авиалиний

26 декабря 2017 11:06 (UTC+04:00)

Главное управление гражданской авиации Индии разрешило использовать на гражданских авиалиниях страны самолет Dornier Do 228 производства индийской государственной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Как сообщает во вторник газета The Times of India, Dornier Do 228 станет первым гражданским самолетом, который будут выпускать в Индии, передает ТАСС.

По информации издания, Главное управление гражданской авиации - регулирующий в орган в составе министерства гражданской авиации - уже выдало корпорации сертификат летной годности на этот тип самолета, который теперь можно использовать для перевозки пассажиров в стране и поставлять на экспорт.

Dornier Do 228 - двухмоторный самолет, который разработала и выпускает германская компания Dornier. В 1983 году Dornier и HAL подписали соглашение о лицензионном производстве самолета в Индии - эти самолеты использовались для нужд индийской Береговой охраны и ВВС. Всего, по информации СМИ, на заводе в индийском Канпуре выпущено 117 таких машин в военной модификации.

Теперь Индия намерена выпускать гражданскую модификацию этого самолета. Dornier Do 228 способен перевозить 19 пассажиров со скоростью около 400 км/ч на расстояние 700 км. Он будет использоваться прежде всего на местных авиалиниях. Как отмечает газета, этот самолет также может заинтересовать авиакомпании в Непале и Шри-Ланке.

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