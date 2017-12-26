В МИД России объяснили, что турецкие военные делают в Сирии

26 декабря 2017 11:41 (UTC+04:00)

Турецкие военные находятся в Сирии в рамках соглашения об обеспечении безопасности зон деэскалации, это временная мера, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас действуют зоны деэскалации, и мы везде подчеркиваем, что это временная мера. Но эти зоны деэскалации мы должны обеспечивать как страны-гаранты, включая Турцию и Иран. В соответствии с подписанными соглашениями, эти зоны деэскалации были созданы на шесть месяцев, но с возможностью пролонгирования в зависимости от ситуации", — сказал он, отвечая на вопрос, когда турецкие военные покинут Сирию.

По словам Богданова, "одновременно мы говорим, что это временная мера, и когда отпадёт необходимость в зонах деэскалации, тогда и мероприятия, связанные с ролью гарантов, должны завершиться".

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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