В Берлине заявили, что не могут представить Турцию и Украину членами ЕС

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не может представить Турцию и Украину членами Евросоюза в ближайшие несколько лет.

"Не могу в ближайшие годы представить ни Турцию, ни Украину членами ЕС. Поэтому мы должны обдумать альтернативные формы более тесного сотрудничества", — заявил Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает РИА Новости.

По словам Габриэля, в качестве модели для такого сотрудничества может использоваться сделка ЕС и Великобритании по Brexit. "Если мы получим разумное соглашение с Великобританией, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, эта модель может использоваться для других стран, например, для Украины и Турции", — добавил он.

Таким образом Евросоюз смог бы договориться с Турцией о "новой, более тесной форме таможенного союза", отметил министр.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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