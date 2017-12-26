Россия собрала рекордный урожай пшеницы

Россия в текущем году собрала рекордный урожай пшеницы в 85,8 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.

"Урожай пшеницы в этом году составил 85,8 миллиона тонн", — сказали в министерстве.

Зерна в целом в этом году было собрано более 130 миллионов тонн, что превысило исторический рекорд 1978 года в 124,7 миллиона тонн.

По данным Росстата, урожай пшеницы в 2016 году составил 73,29 миллиона тонн. В целом урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн в чистом весе.

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