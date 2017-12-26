Первый реальный биохакер объяснил, зачем он поменял свою ДНК

26 декабря 2017 19:09 (UTC+04:00)

Джосия Зайнер (Josiah Zayner), бывший сотрудник НАСА и первый реальный биохакер, использовал геномный редактор CRISPR/Cas9 и вставил в свою ДНК гены "суперсилы" для того, чтобы люди перестали бояться ГМО и генной терапии, сообщает газета Guardian, передает РИА Новости.

В середине октября этого года Джосия Зайнер, президент стартапа Odin и один из ведущих активистов в сфере "биохакинга", провел скандальную пресс-конференцию, на которой он ввел в свою руку ретровирус, способный вставить новую версию гена, связанного с производством миостатина, одного из мышечных белков.

Как тогда заявил Зайнер, подобная "генная операция" должна через 6-8 месяцев наделить его сверхчеловеческой силой и невероятно высокой мускульной массой. Эта акция биохакера вызвала большое недовольство со стороны ученых, предупредивших публику не следовать примеру Зайнера, так как такие инъекции не вызовут желаемых результатов и их единственным видимым последствием могут стать воспаления и другие негативные побочные эффекты.

Критика не смутила биохакера, и он выложил на своем сайте детальную инструкцию, как создать подобный вирус и поменять структуру любого гена, используя CRISPR/Cas9, один из самых новых, простых и удобных в использовании геномных редакторов. Более того, стартап Зайнера сейчас продает простые наборы "начинающего биохакера", которые позволяют начать экспериментировать над собой или животными даже самым несведущим людям.

Это далеко не первый опыт, который Зайнер уже проводил на себе - два года назад он встроил в свою ДНК ген GFP, извлеченный из генома медузы, заставляющий его клетки светиться зеленым цветом в темноте, чего пока не наблюдается, и провел ряд других спорных модификаций генома. Как утверждает биохакер, все эти опыты не ухудшили его здоровье, что говорит об их относительной безопасности и необходимости проведения таких "исследований".

"Если мы проводим подобные эксперименты, то всегда возникает два вопроса - как много людей может умереть в ходе подобных опытов над собой, и как много людей сегодня умирает из-за того, что та или иная генная терапия все еще проходит клинические тесты. Мне кажется, что здесь есть огромный дисбаланс, и мы слишком много беспокоимся о рисках и не спасаем миллионы жизней людей, которые умирают прямо сейчас", - объясняет Зайнер.

Он сравнивает развитие и популяризацию "биохакинга" с тем, что происходило в начале 1990 годов, когда возникла операционная система Linux и связанная с ней концепция Open Source, открытого программного обеспечения. Тогда, как считает Зайнер, представители крупных IT корпораций излагали похожие идеи насчет безопасности открытого ПО и профессионализма его авторов, однако сегодня Linux является доминирующей ОС на смартфонах и серверах. Нечто похожее, как надеется биохакер, произойдет и в сфере геномного редактирования и производства ГМО.

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