Террористы сбили сирийский военный самолет

26 декабря 2017 21:20 (UTC+04:00)

Террористы подбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Российские представители в комиссии по перемирию накануне зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня.

Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Генштаб 6 декабря объявил о полном освобождении Сирии от боевиков "Исламского государства". Владимир Путин в середине месяца приказал начать вывод основной группировки войск. Часть военнослужащих осталась в республике, чтобы помочь местным властям налаживать мирную жизнь.

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