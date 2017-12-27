Конвенция по Каспию может потребовать дополнительного согласования - МИД РФ

27 декабря 2017 01:22 (UTC+04:00)

Принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря может потребовать согласования ряда нюансов на уровне глав МИД или рабочих групп. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ", сообщает ТАСС.

"Проект конвенции в целом согласован министрами иностранных дел каспийской "пятерки" на совещании, состоявшемся совсем недавно в Москве", - сказал Карасин.

Он отметил, что в 2018 году в Казахстане состоится саммит прикаспийских государств, участники которого, как ожидается, рассмотрят подготовленный проект конвенции. "Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании, - указал замглавы МИД РФ. - Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить".

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