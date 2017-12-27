Доля Apple на рынке смартфонов резко снизилась в III квартале

27 декабря 2017 20:13 (UTC+04:00)

Американская компания Apple сохраняет лидерство на мировом рынке смартфонов, однако ее доля существенно снизилась в третьем квартале 2017 года, свидетельствуют данные Counterpoint Research, передает агентство "Интерфакс".

По оценке экспертов компании, в июле-сентябре Apple получила 60% глобальной прибыли от продажи смартфонов против 86% за аналогичный период прошлого года.

Падение доли рынка аналитики объясняют тем, что в прошлом квартале компания активно продавала более дешевые смартфоны старых моделей. Кроме того, сказалась конкуренция со стороны Samsung, выпустившей свой новый флагман Galaxy Note 8 и получившей 26% глобальной прибыли в сегменте.

Пятерку лидеров замыкают три китайские компании - Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка каждой из этих компаний не превышает 5%.

Акции Apple дешевеют на 0,3% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании подскочила на 47%, до $875,75 млрд.

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