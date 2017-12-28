Посольство США в Анкаре объявило о снятии ограничений на выдачу виз

Посольство США в Анкаре заявило в четверг о снятии всех ограничений на визовые услуги в связи с получением от Турции гарантий безопасности для сотрудников американских дипмиссий, передает РИА Новости.

Ранее посольство США в Анкаре объявило о возобновлении собеседований для получения неиммиграционных виз с января 2019 года. Американская дипмиссия в октябре сообщила о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В ноябре Турция возобновила выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме".

"Начиная с октября, турецкое правительство не производило арестов сотрудников дипмиссий США и заверило на высшем уровне, что турецкие органы будут ставить в известность американские власти об их готовящихся задержаниях в будущем. Исходя из этих гарантий, госдепартамент США уверен, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что Вашингтон по-прежнему испытывает серьезную озабоченность по поводу обвинений в адрес сотрудников своих дипмиссий в Турции и продолжает консультации с Анкарой для разрешения этой ситуации.

Визовый кризис между двумя странами начался после того, как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.