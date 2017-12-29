Неизвестные обстреляли церковь в Египте, есть погибшие и пострадавшие (Обновлено)

29 декабря 2017 16:02 (UTC+04:00)

Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Al-Watan.

В числе погибших - четверо охранявших храм полицейских и пятеро гражданских.

Утром была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. По имеющимся данным, в атаке участвовали пятеро террористов, в том числе один - с закрепленной на теле взрывчаткой. В ходе перестрелки, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка.

Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили на теле одного из боевиков взрывное устройство. Поступает информация о поимке одного из сообщников.

15:10 (GMT+4) При нападении боевиков на церковь в Египте погибли трое полицейских, еще пять человек пострадали, в их числе прихожане и сотрудник охраны церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Эль-Ватан".

При предотвращении нападения были также ликвидированы трое боевиков, ведется поиск еще двух нападавших.

В свою очередь, Минздрав Египта в своем заявлении подтвердил "пять смертей" в результате нападения на церковь. "В результате нападения имеется пять смертей, пять пострадавших", — цитирует заявление представителя минздрава портал "Масрави".

14:32 (GMT+4) Двое сотрудников египетской полиции в пятницу погибли при предотвращении террористического нападения на церковь в городе Хелуан в пригороде Каира, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

По данным "Йоум7", в настоящее время силы безопасности преследуют второго нападавшего, который скрылся с места на мотоцикле.

14:13 (GMT+4) Полиция в пятницу ликвидировала неизвестного, пытавшегося совершить нападение на церковь в районе города Хелуан в пригороде Каира в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Ахрам".

14:07 (GMT+4) Неизвестный в пятницу обстрелял церковь в районе города Хелуан в пригороде Каира в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Ахрам".

Сообщается, что в районе инцидента усилены меры безопасности.

Другой информации пока не поступало.

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