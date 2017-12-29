Саудовская Аравия отвергла обвинения СМИ в организации переворота в Катаре

29 декабря 2017 19:01 (UTC+04:00)

Посольство Саудовской Аравии в Турции выступило с осуждением опубликованных турецкими СМИ материалов, в которых утверждалось об организации королевством госпереворота в Катаре, и отвергло эти обвинения, сообщается в заявлении посольства, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, опубликованном саудовским посольством в Twitter, 25 декабря в турецком журнале Gerçek Hayat появилась статья под названием "Турция предотвратила переворот в Катаре". В ней утверждалось, что Саудовская Аравия организовала государственный переворот в Катаре. Эту статью также опубликовали турецкие газеты Yenişafak и Daily Sabah.

"Мы подтверждаем наше неприятие голословных утверждений данной статьи о том, что королевство ранее стремилось организовать переворот в Катаре, и также подтверждаем, что королевство разорвало с ним отношения в июне. Королевство подчеркивает, что это ложные утверждения, не имеющие под собой оснований", - говорится в заявлении.

Посольство призывает СМИ соблюдать точность и следить за достоверностью информации и оставляет за собой право ответить на данные заявления и принять законные меры.

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