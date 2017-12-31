В 2018 году предрекли худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

31 декабря 2017 10:31 (UTC+04:00)

В 2018 году может произойти один из худших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, сообщает The Telegraph со ссылкой на государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, передает РИА Новости.

Ранее ООН заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с момента окончания Второй мировой войны. Как рассказали в Организации, более 20 миллионов человек в нескольких государствах голодают и нуждаются в гуманитарной помощи.

"Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным", - отметила Мордаунт.

Издание отмечает, что Министерство международного развития Великобритании также анонсировало выделение дополнительных 21 миллиона долларов в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов. Ожидается, что эти средства пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек, еще девять миллионов будут обеспечены продуктами питания благодаря дополнительной помощи британского министерства. Ежегодные взносы Великобритании в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН составляет 55 миллионов долларов.

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